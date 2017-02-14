ابن دغر: الحكومة تعتزم تشغيل ميناء المخا

عدن (وكالات)

أشار رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إلى عزم الحكومة على إعادة تنشيط وتشغيل ميناء المخا، وذلك بعد تحريره من الميليشيات الانقلابية. وقال ابن دغر خلال لقائه أمس في عدن نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن احمد سيف اليافعي، «بتحرير مينائي المخا وميدي نكون قد قطعنا احد أيادي إيران في تهريب الأسلحة للميليشيا الانقلابية والتي استخدمت هذين الميناءين المهمين لتهديد الملاحة الدولية». ونوه رئيس الوزراء بالانتصارات المتوالية لقوات الجيش والمقاومة الشعبية في مختلف المواقع قائلاً «إن مصير العدو قد اقترب من النهاية، وأن تحرير وتطهير ميناء الحديدة غدا ممكن وملح ليكتمل تطهير واستعادة كل موانئ الدولة ومنافذها من هذه الميليشيا التي استخدمتها في العمليات العسكرية والتهريب وأعاقت وصول المساعدات الانسانية والإغاثية إلى أبناء الشعب اليمني». من جانبه اطلع نائب رئيس هيئة الأركان العامة، رئيس الوزراء على سير المعارك في جبهات القتال المختلفة مدعومةً بقوات التحالف العربي. وأكد اللواء الركن اليافعي أن قوات الجيش والمقاومة سيواصلون استعادة المناطق التي مازالت تحت سيطرة الانقلابيين وصولاً إلى العاصمة صنعاء وإلى جبال مران في صعدة، مشيراً إلى استكمال تطهير الألغام والمتفجرات التي زرعتها الميليشيا الانقلابية في المخا وجاهزية الميناء لاستعادة نشاطه.