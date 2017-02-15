هادي يتهم الانقلابيين بإفشال جهود السلام في اليمن

الرياض (وكالات)
جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس، اتهاماته للميليشيات الإنقلابية بإفشال الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام. وأكد هادي لدى لقائه أمس في الرياض، السفير الصيني لدى اليمن تيان تشي، حرصه الدائم على إحلال السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة وخاصة القرار 2216، مشيراً إلى أن الالتزام بهذه المرجعيات كفيل «بإحلال السلام وانهاء الانقلاب وعودة الأمن والاستقرار إلى كافة المدن والمحافظات». وقال إن «الميليشيا الانقلابية تواصل تعنتها لإفشال السلام ولم تلتزم بمرجعياته، وتواصل حربها الهمجية ضد المدنيين العزل، ناهيك عما أحدثته من أزمة اقتصادية وما تسببت به من معاناة للمواطنين، من خلال نهبها للمساعدات الإغاثية».
وأشاد الرئيس اليمني بمواقف الصين إلى جانب اليمن وشعبه، لاسيما هذه المرحلة الراهنة من خلال دعمها ومساندتها للشرعية، وتقديم الدعم في مختلف المجالات، متطلعا الى إسهام الصين في إعادة إعمار ماخلفته حرب الميليشيا الانقلابية من دمار وخراب في البنى التحتية.
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وفي سياق منفصل، بحث السفير اليمني لدى الصين محمد عثمان المخلافي أمس، مع نائب مدير عام غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية شياو جون جانغ التعاون الثنائي بين البلدين والعمل على إيجاد آليات عمل جديدة لتفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين.
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ولفت المخلافي إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة في تلمس هموم وقضايا المواطنين، وتقديم الخدمات ودفع رواتب موظفي الدولة في المحافظات كافة، وصرف مستحقات الطلاب الدارسين في الخارج.