«الشرعية» تعزز مواقعها في المخا للتقدم صوب الحديدة

بسام عبدالسلام، عقيل الحلالي (الاتحاد)

دفعت قوات الشرعية اليمنية تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه ميناء المخا بهدف تعزيز القوات المرابطة فيه والمشاركة في عمليات التقدم نحو بلد «الخوخة» بالحديدة، في حين اعترضت منظومة الدفاع الصاروخية التابعة للتحالف العربي صاروخاً باليستياً أطلقه الانقلابيون، على المخا، كما تصدت لهجوم عنيف للانقلابيين في تعز وحررت موقعين في جبهة الكدحة جنوب غرب مقبنة، وسقط عدد من القتلى والجرحى من الميليشيات بانفجار شاحنة ملغومة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، كما قتل 3 عناصر من «القاعدة» إثر كمين نصبه مسلحون قبليون في مديرية أحور شرق محافظة أبين.

وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ«الاتحاد»، إن قيادة المنطقة العسكرية الرابعة، أرسلت أمس، تعزيزات بشرية وآلية كبيرة إلى المخا «لتعزير القوات المرابطة في الميناء والمدينة»، وأكدت المصادر أن التعزيزات التي تضم مئات الجنود وأكثر من 40 مدرعة ستشارك في عملية تقدم الجيش صوب بلدة «الخوخة» بالحديدة في إطار معركة «الرمح الذهبي» التي تهدف لاستعادة الساحل الغربي لليمن من الانقلابيين.

واعترضت منظومة الدفاع الصاروخية التابعة للتحالف العربي أمس، صاروخاً باليستياً أطلقه الانقلابيون، على مواقع القوات الحكومية بمدينة المخا. وقال مصدر عسكري، إن الحوثيين أطلقوا الصاروخ من معسكر أبو موسى الأشعري بمنطقة الخوخة جنوبي الحديدة، قبل أن يتم اعتراضه في سماء مدينة المخا، وفقاً لموقع المصدر اليمني.

وتواصلت الاشتباكات أمس، في شمال المخا مع استمرار تقدم القوات الحكومية باتجاه منطقتي «يختل والزهاري». وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع الميليشيات الانقلابية شمال المخا خلفت قتلى وجرحى، وذلك بعد ساعات على قصف جوي دمر مستودع أسلحة للانقلابيين في موقع البرادة بمنطقة في بلدة مقبنة شمال شرق المخا.