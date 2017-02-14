ترجمة: عزة يوسف
وفقاً لخبراء موقع «Career Girl Daily»، فإن أشخاصاً عديدين يأخذون حماماً كل صباح لطرد النعاس والحصول على النشاط في بداية يوم العمل، إلا أن معظمهم يقوم بذلك بشكل خاطئ.
وكشف خبراء خدعة بسيطة تستغرق 90 ثانية بعد الاستيقاظ صباحاً، للشعور بالطاقة طوال اليوم.
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وينصحون بدلاً من ذلك بالاستحمام بالماء البارد لمدة 30 ثانية، ويليها ماء ساخن لمدة 30 ثانية، ثم مياه باردة مرة أخرى لمدة 30 ثانية.
وسيساعد ذلك على فتح الشعيرات الدموية وزيادة مستويات الدورة الدموية ويساعد بدوره على تحفيز الجسم والعقل، وتخفيض مستويات التوتر، وتعزيز الجهاز المناعي، وحرق الدهون.