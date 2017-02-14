ترجمة: عزة يوسف

وفقاً لخبراء موقع «Career Girl Daily»، فإن أشخاصاً عديدين يأخذون حماماً كل صباح لطرد النعاس والحصول على النشاط في بداية يوم العمل، إلا أن معظمهم يقوم بذلك بشكل خاطئ.

وكشف خبراء خدعة بسيطة تستغرق 90 ثانية بعد الاستيقاظ صباحاً، للشعور بالطاقة طوال اليوم.

وبحسب موقع «the sun»، يكمن سر تلك الخدعة، التي يؤكد صحتها نجوم مثل العارضة الشهيرة فيكتوريا بيكهام، في الاستحمام بمياه باردة، حيث يقول خبراء إن المياه الدافئة تساعد على التهيئة للنوم، وإن انخفاض درجة حرارة الجسم يسبب دخول الشخص في حالة نعاس.

وينصحون بدلاً من ذلك بالاستحمام بالماء البارد لمدة 30 ثانية، ويليها ماء ساخن لمدة 30 ثانية، ثم مياه باردة مرة أخرى لمدة 30 ثانية.

وسيساعد ذلك على فتح الشعيرات الدموية وزيادة مستويات الدورة الدموية ويساعد بدوره على تحفيز الجسم والعقل، وتخفيض مستويات التوتر، وتعزيز الجهاز المناعي، وحرق الدهون.