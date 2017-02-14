راكب دراجات مُعمّر بجينات فريدة

أبوظبي (الاتحاد)

ربما كانت المرة الأولى، التي يسمع فيها الكثيرون عن الفرنسي روبرت مارشاند الشهر الماضي عندما حقق رقماً قياسياً عالمياً في ركوب الدراجات لمدة ساعة واحدة. واللافت أن الفائز مارشاند من مواليد عام 1911، وتمكن من قيادة دراجته لأكثر من 104 أميال.

وحطم مارشاند الأرقام القياسية لراكبي الدراجات الأكبر من مائة عام، عن عمر 105 أعوام، ولم يحاول أحد في سنه قبل ذلك تحقيق هذا الرقم.

وبحسب موقع «New York Times»؛ لفت مارشاند انتباه فيرونيك بيلات، أستاذة علوم التمارين الرياضية بجامعة إيفري فال ديسون بفرنسا، التي درست حالته، معتبرة أنه قد يكون حالة فريدة من نوعها لتمتعه ببعض الجينات المميزة التي سمحت له بالعيش أكثر من مائة عام من دون الإصابة بوهن الشيخوخة، مع الاستجابة لبرامج التدريب. كما أن أسلوب الحياة من الأمور المهمة حيث إن مارشاند متفائل واجتماعي، لاسيما أن دراسات عديدة أكدت أن الروابط الاجتماعية القوية مرتبطة بالعمر الطويل.