«أجمل طفلة في العالم».. لا تزال جميلة

أبوظبي (الاتحاد)

لُقبت تيلان لينا روز بلوندو بأجمل طفلة في العالم في العاشرة من عمرها، عندما انطلقت في مجال عالم الأزياء، وأصبحت واحدة من أصغر عارضات الأزياء التي تظهر على غلاف مجلة «فوغ».

وبدأت تيلان، وفق تقرير نشره موقع «The Sun»، العمل عارضة أزياء في سن الخامسة، وهي ابنة لاعب كرة القدم الفرنسي الشهير باتريك بلوندو ومقدمة البرامج التلفزيونية فيرونيكا لوبري. كما أنها رُشحت لتكون أيقونة الأزياء التالية، وتم تشبيهها ببريجيت باردو، التي ظهرت على غلاف «مجلة إيل» في عمر الخامسة عشرة، كما وصفت بـ«كيت موس الجديدة» عندما كان عمرها 13 عاما.

وبعد أن أصبحت في سن الخامسة عشرة، تعمل تيلان مع وكالة «عارضات IMG»، وهي الوكالة التي تمثل الأختين جيجي وبيلا حديد، وكذلك ابنة سيندي كروفورد كايا جربر.

وحصلت تيلان على عروض للعمل مع شركة التجميل العالمية «لوريال»، كما شوهدت بين الحضور في عروض أسبوع الموضة في ميلانو العام الماضي. وتنشط تيلان على «إنستغرام»، حيث إن لها أكثر من 900 ألف متابع.