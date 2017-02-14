تجمع قصاصات الورق منذ 12 عاماً

القاهرة (الاتحاد)

وجدت الأسترالية لورا سوليفان قصاصات ورق مدونة عليها ملاحظات وملقاة في شوارع ولوورثس سيدني، واحتفظت بها، ومنذ تلك اللحظة في عام 2005، تحتفظ بكل ملاحظة تجدها، وبعد أن أصبح لديها حالياً أكثر من 400 ملاحظة، قررت حسبما ذكر الموقع الإلكتروني buzzfeed عرضها في معرض يقام في وقت لاحق من الشهر الجاري، في معرض خاص بالإسكندرية.

وتصف لورا الأمر بأنه «مشروع حياة»، حيث إنها تحتفظ بالأوراق التي وجدتها في حقائب ذات أقفال بجانب تفاصيل حول مكان وموعد عثورها على كل منها.

وقالت، إنها تخلصت من بعض الأوراق في وقت سابق، لكنها ندمت وقررت تنظيمها والاحتفاظ بها جميعاً حتى لو لم ترَ أهميتها؛ لأن غيرها قد يرى ما لا تراه هي.

وأضافت أنها جمعت ملاحظات من سيدني وملبورن وأديلايد وتورنتو ونيويورك، وكل واحدة منهم هي فريدة من نوعها.. وتأمل لورا بأن تتمكن من إعادة بعض الملحوظات إلى أصحابها الأصليين باستخدام علامات للتصنيف.