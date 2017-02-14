غورنيكا في مذبح الشمس جنّات لمراوح النار

لينا أبو بكر

ينتصب طائر العنقاء في بيت النار، يرفع رأسه عاليا، فاردا جناحيه باتجاه السماء..ومصفقا بهما بحزن وعنفوان إلى أن تشتعل فيهما ألسنة اللهب... ليبدو للناظر مروحة من نار.

من مذبح الشمس يطلع الفينيق، يعود إلى الشرق عبر أرض الجنتين مرورا بالرصافتين: الأندلسية والدمشقية محفوفا بالآلهة، إلى أن يحط رحالة في لوحة آسرة لفريدريش جوستين.. قبل أن يعيد بيكاسو وسلفادور دالي اكتشافه من جديد في لوحتيهما: غورنيكا، وامرأة برأس من الزهور!.

بحر الشيطان

ماذا يريد منك الغزاة إذن؟ أرضك أم سماءك؟

ربما تغدو مدنك، كتلك الشجرة اليمنية العجوز والمعمرة التي تمتص أرواح الموتى، لتتخذ مع الزمن هوية المقبرة، فهل أنت عربي؟