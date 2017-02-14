الجماليَّة.. نقيض الطغيان

حنا عبود

شغف الغرب بعلم الجمال. وليس من شك في أن التراث اليوناني- إلى جانب ظروف أخرى كثيرة- هيّأ المجال للمتابعة والإضافة والمثاقفة مع العلوم الأخرى. وتقوم أرتال وأرتال من الفلاسفة والباحثين الغربيين، أجيالاً بعد أجيال، بدراسة علم الجمال، بكل جدية وكل مهابة. إن هناك أجيالاً متعاقبة تابعت تراث القوانين الجمالية التي وضعها اليونان تمتد من أفلاطون إلى بنديتو كروتشه. أما في الشرق فالطابع الغالب أنهم لا يعتبرون الواقع مجالاً للتقدم نحو المثل الأعلى، بمعنى أنهم لا يؤمنون بأن الحق والخير والجمال قيم مطلقة ليس عليها سقوف.

الشرقيون يرون الواقع مخلوقاً، والمخلوق يحمل صفاته في ذاته، فالخالق لا يخلق شيئاً من دون أن يضمنه صفات ومعالم ومقاييس، وهذا يشير إلى أنهم أخذوا الواقع كما هو على اعتبار أن حكمة الخالق تتجلى في هذا المخلوق، وأي ظاهرة كانوا يعتبرونها ظاهرة تاريخية، ليس بالمعنى الماركسي، بل بمعنى أن الخالق أوجدها في الوقت المناسب والمكان الملائم. وبهذا مال الفكر الشرقي إلى التأمل في الوجود والواقع، كلوحة مرسومة بريشة الخالق، ولا يعتقدون، أو الأغلبية منهم، أن من الممكن تغيير شيء، فما من حق مخلوق أن يغيّر من صفات مخلوق آخر، فالتغيير من قدرة الخالق فقط.

لنوجز ما نريد أن نصل إليه، وهو أن العالم الغربي والشرقي معاً انتقلا من الميثولوجيا إلى الفلسفة إلى العلم، ولكن ليس بتزامن واحد، ولا بمسيرة واحدة، ولا بهدف واحد، فالغرب انتقل إلى الفلسفة عندما آمن أنه قادر أن يتفاعل مع الواقع، وبتفاعله مع الواقع آمن أنه قادر على استخدامه وتسخيره، كما يقول فرنسيس بيكون. أما الشرق فتأخر كثيراً، وظل يرى الواقع تمجيداً لرب الخلق، ومع أن فجر العلوم الأول كان من عنده، إلا أنه لأسباب عديدة لم يستكمل الثورة العلمية التي تمنح القدرة للبشر في التعامل مع الواقع.

وقد أدى هذا التطور غير المتوازي إلى الكثير من التفاوت بين الشرق والغرب، على الرغم من التواصل المستمر بين الطرفين، والذي لم ينقطع في يوم من الأيام، منذ النزوح من آسيا، وحتى هذه الأيام.

الجمالية الغربية