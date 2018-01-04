ما الخطأ الذي نرتكبه عند النوم؟

القاهرة (الاتحاد)

يرغب الكثيرون في معرفة لماذا يستيقظون من النوم وهم يشعرون بالتعب واستنزاف طاقتهم حتى بعد ثماني ساعات من الراحة، في حين أن بعض الأفراد المحظوظين، يستيقظون منتعشين وجاهزين لليوم بنشاط.

ووفقاً لخبيرة النوم الأسترالية الدكتورة كارمل هارينغتون فإن هناك خطأ واحداً يكون وراء ذلك، إذ أن معظم الناس لا يدركون أن الوقت الذي يستيقظون فيه في الصباح يؤثر على الوقت الذي يمكنهم أن يغفوا فيه ليلاً.

وأوضحت أنه عندما نرى ضوءاً ساطعاً في الصباح يتوقف الدماغ عن إنتاج الميلاتونين، وهذا التوقف هو الذي يحدد إيقاع ساعتنا البيولوجية على مدار الساعة 24 ساعة، والذي يؤدي تغييرها إلى آثار جانبية خطيرة.

وقالت: لا يؤثر عدم إعادة الساعة البيولوجية الخاصة إلى وقت منتظم كل صباح على نومك فقط، بل يؤثر أيضاً على شعورك بالجوع، ورغبتك في دخول الحمام، وكذلك سيقلل من مهاراتك.

وأضافت أنه من المهم أن تحدد وقتاً صارماً للاستيقاظ والنوم.