كيف نسمّي هذه «الأمريكا»؟

محمد نور الدين أفاية

ما يثيره الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» من اهتمام أميركي وعالمي لا يقتصر على الأبعاد السياسية والاستراتيجية التي وعد بها جمهوره أثناء الحملة الانتخابية، وإنما تستدعي خطاباته السابقة وقراراته الاستعجالية، التي اتخذها بمجرد دخوله البيت الأبيض، مساءلة المضامين الثقافية التي تحتوي عليها. ذلك أن أغلبية المثقفين والفنانين والإعلاميين والقضاة الأمريكيين يعتبرون أن هذا الرجل تمكن من صياغة خطاب «ديماغوجي» عن «شعب أسطوري»، وعن الأولوية المطلقة لأمريكا، وعن «عظمتها»، ولأجل إعادة بناء هذا «المتخيل» انخرط في حرب شعواء ضد النخب، بكل تخصصاتها ومجالات اشتغالها، وضد المهاجرين، والأقليات، والنساء.

يلاحظ بعض المختصين في شؤون الولايات المتحدة الأميركية أن صعود «ترامب» تساوق مع تحولات بنيوية كبرى شهدها المجتمع، وتبدلات عميقة في القيم، حيث أصبح لممثلي الأقليات حضور ظاهر في المجال السياسي، وللنساء أدوار لافتة، كما أعطت هجرة مواطني أميركا اللاتينية وآسيا للنسيج المجتمعي الأميركي تعبيرات ثقافية متنوعة ومتعددة. وزاد من توجّس شرائح واسعة من الأميركيين البيض، صعود رجل أفريقي الأصل إلى قيادة أميركا لولايتين، مما ولّد لديهم إحساسا قويا بفقدان المكانة والسلطة. وقد تبين هذا التوجس في الموقف الرافض، بشكل علني أو متستر، لتبوء امرأة المسؤولية الأولى في البلاد.

ولعله من بين أسباب التشنج الذي بدأ به «ترامب» عهده، يتمثل في نسيانه - أو استخفافه حتّى - أنه أصبح رئيسا للجميع بعد انتخابه، وأصر على إصدار قرارات في منتهى السرعة للبرهنة على أنه يحمل مشاريع سياسية واقتصادية وثقافية مناقضة تماما لعهد «أوباما». الأمر الذي دفع مؤسسات وهيئات وجمعيات إلى التحرك للاحتجاج على هذه القرارات، ومقاومة ما يعتبره الكثيرون طعنا للدستور الأميركي وللثقافة الأميركية التعددية. وفي هذا السياق لم يتردد وزراء العدل في 16 ولاية يوم 29 يناير من إصدار بيان إدانة للأمر التنفيذي الذي يحظر «ترامب» بموجبه سفر رعايا سبع دول إسلامية، حيث اعتبروا أن هذا الأمر «يتعارض مع الدستور ومع قيم أميركا... وعلى الحكومة الفيدرالية أن تخضع للدستور، وأن تحترم تاريخنا كأمة تأسست على الهجرة وأن لا تسقط أحدا فقط بسبب جنسيته وإيمانه». كما تعبأ عدد لا بأس به من القضاة لجر «ترامب» إلى المحاكمة، حيث أعلن المدعي العام لولاية واشنطن، يوم 30 يناير، رفع دعوى قضائية ضد الرئيس بسبب الأمر التنفيذي بمنع دخول رعايا 7 دول إسلامية لأمريكا.

قرار يضرب مفهوم الحرية