محمد البريكي يشدو بقصائده في «اتحاد الكتاب»



تاريخ النشر: الأربعاء 15 فبراير 2017 فاطمة عطفة (أبوظبي) «يقدم الشاعر أمسيته متسلحاً بقيم الولاء والانتماء، منشداً في حب زايد تارة، وفي رواية عشق الشارقة أحياناً، وما بينهما متدثراً بجرح الشاعر الرومانسي الذي يتكئ على أصالة تقربه من قيس بليلى». بهذه العبارة قدم الشاعر سامح كعوش، ضيف اتحاد الكتاب يوم أمس الأول، الشاعر محمد البريكي، مدير بيت الشعر بالشارقة، الذي أنشد عدداً من قصائده بالفصحى، إضافة إلى قصيدة نبطية بعنوان «عطني الشاي». واستهل الشاعر إلقاء قصائده باللغة الفصحى بنفحة وجدانية تذكر بالوجد الصوفي، وتابع متنقلاً عبر مواضيع مختلفة بين حب الوطن والطبيعة والتغني بالبطولة والفداء.