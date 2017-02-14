الفاتيكان.. ذلك المجــهول

إميل أمين

من بين أكثر الأسماء الشائعة في عالمنا المعاصر تجيء لفظة «فاتيكان» لتحملنا على التفكير في هذا الكيان المثير، ذلك أنه وإن كان أصغر دولة جغرافياً على مستوى العالم، إلا أن القصص التي تتردد من حوله تحتاج إلى مجلدات قائمة بذاتها، ومؤلفات بحالها، فنحن أمام مؤسسة إنسانية دينية تعد قلب التاريخ النابض، بحسب جمهور المؤرخين غرباً وشرقاً».

في هذه القراءة، لا نؤرخ للفاتيكان، فالتاريخ في هذه الحالة في حاجة إلى موقع وموضع آخر، وكثير من الحبر الذي يراق على الأوراق، إنما في هذه القراءة نحاول فقط إضاءة بعض الأضواء على المعلوم للبعض وللمجهول عند الكثيرين في العالم بشأن حاضرة الفاتيكان.

والشاهد أن الذين يقومون بالبحث عن كلمة «فاتيكان» على محركات البحث العالمية، عبر الشبكة العنكبوتية، يدهشون من قدر الأحاجي والقصص التي تحكى عن المؤسسة التي أشار إليها «وول ديورانت» المؤرخ الأميركي الأشهر في القرن العشرين، بوصفها «أهم مؤسسة بشرية عرفها التاريخ المعاصر»، وبين حقائق الواقع، تضيع كثير من معالم القصة التي نحن بصددها، ومرة ثانية، نحن لا نرمي إلا لإلقاء بعض من الضوء علي المشهد الفاتيكاني، لا نؤرخ له، ولا نميط اللثام عن أسراره ومسارات البشرية معه وعبره وفيه، فماذا عن ذلك؟

عن روما والكنيسة الكاثوليكية

عادة ما يعني مصطلح «الفاتيكان» الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، لكن واقع الحال هو أن تلك الكنيسة التي أسسها كبير الحواريين «بطرس الرسول» في العقد الرابع من القرن الميلادي الأول، عرفت طريقها إلى مدينة روما، قبل أن تظهر دولة الفاتيكان بنحو تسعة عشر قرن.