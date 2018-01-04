شقيقتان تكتشفان سر السعادة

القاهرة (الاتحاد)

مع حلول العام الجديد وسعي الجميع لتبني طرق جديدة لحياة أكثر سعادة وإشباعاً في عام 2018، تعتقد الأختان البريطانيتان نادية وكاتيا نارين أن لديهما الحل.

وطرحت الأختان بحسب موقع dailymail، واللتان تقيمان في لندن، كتابا بعنوان «الاهتمام بالنفس في العالم الواقعي» والذي يوضح كيفية إعطاء أي امرأة الأولوية للعناية والاهتمام بنفسها كالطريقة الوحيدة التي ستتمكن بها من العناية بالآخرين من حولها.

وتوصي الأختان مدربة اليوغا نادية «44 عاماً»، التي تضم قائمة عملائها غولس أوليفر وجيمي كار، وأختها كاتيا «42 عاماً» الشيف الخبيرة في تحضير الأطعمة غير المطهية، بطقوس سريعة وسهلة مثل الاستحمام بزيت النعناع أو الرقص على أغنية مفضلة كوسائل بسيطة أكثر إشباعاً لقضاء الوقت أفضل من التسوق عبر الإنترنت أو مشاهدة التلفاز.

وأكدت الأختان أن عدم العناية بنفسك، هو في الواقع عمل أناني، لأنه إذا كانت المرأة تشعر بأنها أفضل نسخة من نفسها، سيكون لديها الكثير للمنح والمساهمة في العالم.. ويوضح كتابهما أنه عندما نشعر بالرضا عن أنفسنا فإننا نقوم بواجباتنا على نحو أفضل، وتكون تصرفاتنا أكثر رقة تجاه أنفسنا والآخرين، ونسمح للأحداث الجيدة بالنمو في حياتنا.. أما عندما نشعر بالسوء، نصبح أكثر أنانية ونشعر بالاستهلاك ذاتياً، وبالتالي لا يوجد لدينا طاقة لمنحها للآخرين.