«رواق نون» يستضيف معرض «وحي الفكرة»

الشارقة (الاتحاد)

استضاف «رواق نون الفني»، التابع لـ«كولاج مركز المواهب»، ضمن نادي سيدات الشارقة، معرضاً فنياً للفنانة التشكيلية الأردنية سناء الجفوت، بعنوان «وحي الفكرة»، يتناول تجربتها في بناء اللوحة التعبيرية، بتكوينات معمارية، ومجاميع بشرية، تمزج بين انسجام الشكل واللون.

وحضر المعرض كل من خولة السركال، مدير عام نادي سيدات الشارقة، وزوجة السفير الأردني في الإمارات عبير شوكير، وعلياء الهرمودي، رئيس قسم إدارة الأعمال في نادي سيدات الشارقة، ودعاء المهري مدير الاتصال المؤسسي، وعدد من مديرات وموظفات إدارات وأقسام النادي، والمتابعين للنشاط الفني في الشارقة.

وقدمت الفنانة خلال المعرض 40 لوحة فنية، مشغولة بالأكريليك على القماش، والورق، تتوقف فيها الفنانة عند الصورة التعبيرية للوجه البشري، وجماليات شكل الخيل، وترصد جماليات اللون في قراءتها للمكان والمعمار بصرياً.