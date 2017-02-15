دانا فاروقي: «أبراج للفنون» منصة لتنفيذ الأفكار الإبداعية

رانيا حسن (دبي)

ذكرت رئيسة لجنة التحكيم في جائزة أبراج كابيتال للفنون، دانا فاروقي، أن تلقي إدارة الجائزة عدداً غير مسبوق من المشاركات في الدورات السابقة أمر يدل على نجاح الجائزة في ترسيخ موقعها وهدفها في دعم الفنانين، وأضافت: «وصل عدد المشاركات لنحو 300 مشارك من 61 دولة على صعيد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا في الدورة التاسعة».

وقالت فاروقي في حديثها لـ (الاتحاد): «يتم الآن تنفيذ العمل الفني للفائزة رنا بغم من بنجلاديش، حيث إن الجائزة البالغة قيمتها 100 ألف دولار أميركي تقدم للفائز لتنفيذ مشروعه، والذي سيتم عرضه ضمن آرت دبي في الفترة من (15 -18) مارس القادم». وتابعت: «كما ستشارك الفنانات المرشحات وهن: سارة أبو عبد الله (السعودية)، ودعاء علي (مصر)، وراحة ريسنيا (إيران)، في عمل تشاركي تحت إشراف القيم الفني عمر برادة».

وحول المعايير التي يتم على أساسها اختيار الفائز، أكدت فاروقي: «تخضع المعايير لمدى عرض الفنان لفكرة عميقة تحمل معاني قوية ومضمونا مهما»، وأضافت: «من الجميل أن تكون فكرة الفنان تحمل ملامح بيئته، ولكن ذلك ليس شرطاً من شروط الجائزة التي تتغير لجنة الحكام بها كل سنتين».

واعتبرت فاروقي أن جائزة أبراج كابيتال للفنون في دورتها التاسعة «تشكل منصة فنية للفنانين، وتقدم لهم الدعم المادي في تنفيذ مشاريعهم الفنية، والسير قدماً في مشوارهم الفني، بالإضافة إلى تقديم الدعم المعنوي عبر عرض الأعمال سواء للفائز أو للمرشحات الثلاث بالجائزة في كبرى المتاحف العالمية، ومنها متحف (الفن والتصميم) بنيويورك –أميركا، ومتحف (فن كونتبراري) بولاية شيكاغو، فضلاً عن متحف (فن التصوير) بألمانيا، أيضاً متحف (فيكتوريا وألبرت) بلندن، إلى جانب متحف (ماكس) بإيطاليا و(علم الإنسان) في كندا ومتحف (في جانك) في الصين.

وأشارت فاروقي إلى أن الجائزة عبر دوراتها السابقة أتاحت للنقاد من مختلف دول العالم في التعرف إلى الحالة الفنية في منطقة الشرق الأوسط والتطور الأخير في المشهد الفني من خلال الالتقاء بالفنانين وأعمالهم المشاركة والمنفذة، كما تشهد هذه الدورة إصدار الفنان عمر براده، الناقد الفني والقائم على المشروعات الفنية المنفذة من قبل الفائزة رنا بغم والمرشحات الثلاث، دراسة فنية تحتوي على تفاصيل وشرح للمشروعات الفنية المنفذة وملامح الفائزين وخلفياتهم الفنية، كما سيلقي الكتاب الضوء على المشهد الفني في الشرق الأوسط.