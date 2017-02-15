8 حقائق قاسية من الحياة.. إذا تعلمتها تصبح أقوى!

الاتحاد نت- مصطفى أوفى

الحياة مكونة من عدة أشياء. فهي جميلة وخارقة، ورائعة في الوقت نفسه. لكنها ليست أبدا سهلة. ويبدو ذلك واضحا في هذا الزمن أكثر من أي وقت مضى.

فالبشر يمضون في الحياة رافضين رؤية الحقائق البسيطة لأنهم قلقون من أنها سوف يصعب تحملها دون أن يدركوا أن قبول هذه الحقائق سوف يجعل في الواقع كل يوم أسهل بكثير وأكثر بهجة.

موقع "لايف هاك" أورد قائمة من 8 حقائق قاسية يتعين علينا أن نتعلم تقبلها:

1- كل إنسان غال بالنسبة لك سيموت:

إنها تبدو حقيقة صادمة وقاتمة أن تدرك أنك أنت وكل من تحب لن تبقيا مع بعض إلى الأبد. فالكثير من الناس يعتبرون وجود ذويهم معهم أمرا مفروغا منه ويشعرون بالأسف لموتهم. وسواء تعلق الأمر بالآباء أو الأجداد أو الأصدقاء، فنحن لا ندري متى نجد أنفسنا وقد غادرونا. لذلك، فعلاقاتنا هي الشيء الأكثر أهمية لدينا في الحياة ويجب أن نحافظ عليها.