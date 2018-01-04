الماء وخل التفاح سر حيوية فيكتوريا لي

ترجمة : عزة يوسف

تسعى الفتيات من جميع أنحاء العالم لمعرفة برنامج حياة عارضات فيكتوريا سيكريت، اللاتي يبذلن جهوداً مضنية حتى يحتفظن ببشرة متوهجة وجسد ممشوق.

وقدمت العارضة الأسترالية فيكتوريا لي البالغة 26 عاماً وتقيم في نيويورك، لمحة عن حياتها وكيف تبدأ يومها بوجبة إفطار مليئة بالبروتين ثم تحفز التعرق بالسير في أنحاء المدينة.

وحسب موقع dailymail كشفت فيكتوريا عن أنها تستيقظ كل يوم مبكراً في الساعة السادسة والربع بالضبط وهو «الوقت المفضل لها من اليوم»، وأن أول شيء تفعله هو شرب الكثير من الماء، ثم بعدها زجاجة أخرى من المياه وخل التفاح كروتين الجمال الصباحي السريع.

ويعتبر روتين العناية بالبشرة بسيطاً للغاية، حيث إنها ترش وجهها بالماء ثم تضع واقياً من الشمس بمعامل حماية 50، وغالباً ما تتصل بعائلتها في أستراليا قبل التوجه إلى التمرين.

ويتضمن تمرينها الصباحي الباليه والملاكمة أو الرقص أو المشي لمسافات طويلة أو حتى تمارين القوة والأثقال وغيرها. وبحلول الساعة 8.30 صباحاً تتناول فطوراً غنياً من البيض المخفوق مع السبانخ والأفوكادو، ثم تشرب القهوة وهي تتصفح رسائل البريد الإلكتروني وتقرأ الصحف. كما تحرص فيكتوريا أيضاً على تناول الفيتامينات المتعددة، ومكملات فيتامين (د) والبروبيوتيك للحفاظ على جهازها المناعي في أفضل حالاته.