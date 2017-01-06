مناقشة «مقامات بن تايه» في «كتاب رأس الخيمة»

عبير زيتون (رأس الخيمة)
ناقش اتحاد كتاب وأدباء رأس الخيمة، في جلسة حوار مساء أمس الأول، الرسالة الفكرية بدلالاتها الاجتماعية والوطنية، كما جاءت في العمل المسرحي المميز «مقامات بن تايه» من تأليف وإخراج المسرحي «مرعي الحليان»، والحائزة على جوائز عدة في مهرجان أيام الشارقة المسرحية في دورته الـ25، وذلك في قاعة جمعة الفيروز في مبنى فرع الاتحاد.
ورأى«أحمد العسم»، الرئيس التنفيذي لفرع كتاب رأس الخيمة، نائب رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، في بداية الحوار أن «مقامات بن تايه» قدمت إضافة نوعية ومعاصرة أعادت الروح إلى المسرح الإماراتي، عبر جرأة الطرح والعرض في تناولها بلغة شفيفة وبسيطة غنية بدلالاتها لقضية جوهرية تشغل النفوس وتتعلق بمفهوم المعاصرة والهوية، وخطورة مفهوم العولمة في اتباع أهوائها، كما تطرح نفسها في تسللها لحياتنا وعمق جذورنا، وخطورة ذلك على مفهوم الهوية العربية.
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