مناقشة «مقامات بن تايه» في «كتاب رأس الخيمة»

عبير زيتون (رأس الخيمة)

ناقش اتحاد كتاب وأدباء رأس الخيمة، في جلسة حوار مساء أمس الأول، الرسالة الفكرية بدلالاتها الاجتماعية والوطنية، كما جاءت في العمل المسرحي المميز «مقامات بن تايه» من تأليف وإخراج المسرحي «مرعي الحليان»، والحائزة على جوائز عدة في مهرجان أيام الشارقة المسرحية في دورته الـ25، وذلك في قاعة جمعة الفيروز في مبنى فرع الاتحاد.

ورأى«أحمد العسم»، الرئيس التنفيذي لفرع كتاب رأس الخيمة، نائب رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، في بداية الحوار أن «مقامات بن تايه» قدمت إضافة نوعية ومعاصرة أعادت الروح إلى المسرح الإماراتي، عبر جرأة الطرح والعرض في تناولها بلغة شفيفة وبسيطة غنية بدلالاتها لقضية جوهرية تشغل النفوس وتتعلق بمفهوم المعاصرة والهوية، وخطورة مفهوم العولمة في اتباع أهوائها، كما تطرح نفسها في تسللها لحياتنا وعمق جذورنا، وخطورة ذلك على مفهوم الهوية العربية.

فيما تناول الدكتور والناقد «هيثم الجواجة»، المسؤول الثقافي في فرع الاتحاد الجوانب الأدائية والإخراجية، والسينوغرافية التي اعتمد فيها المخرج على التقشف المقصود مع الموسيقى والإضاءة في ملأ الفضاء المسرحي، متوقفاً بتركيز عند دلالات التكثيف الذي اتبعه ببراعة المؤلف «مرعي الحليان»، والمملوء بالأبعاد المتفجرة في تصديها لمفهوم الهوية في المجتمع العربي. وأثنى الحضور بعد عرض المسرحية على شريط مسجل على أداء بطل العمل «سالم العيان»، الذي جسد الشخصية المحورية «بن تايه»، والحائز على جائزة أفضل ممثل دور أول، وبراعته في أداء الكوميديا والمونولوج إلى جانب الغناء التراثي الإمارتي والعربي، في إيصال رسالة العمل المحورية في كل تناقضاتها، إلى جانب بقية فريق العمل الذي شارك فيه كل من: حسن يوسف، أحمد ناصر، عبدالحميد البلوشي، وميره العلي.