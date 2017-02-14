عرض أزياء داخل حافلة مدرسية

نيويورك (أ ف ب)

تقام غالبية عروض الأزياء في أسبوع نيويورك للموضة في أماكن مختارة بعناية، تتمتع أحياناً بديكور ضخم، وتكلف نحو 250 ألف دولار، على ما يقول مصمم الأزياء الشهير مارك جايكوبز.

إلا أن الفنانة اماندا ميل المولودة عام 1983 لم تكن تملك هذا المال لتنظيم عرض أزيائها الأول، فقررت إقامته في حافلة مدرسية صفراء، تستخدم منها المئات يومياً في نيويورك. وقد كلفها العرض ألفي دولار فقط.

وأوضحت ميل لوكالة فرانس برس «اعتبرت أن الأمر سيكون ممتعاً أيضاً، إذ إن مجموعتي مناسبة جداً لهذه الأجواء الطفولية القديمة».

وأضافت، «إنها ملابس لفتيات يردن الاستمتاع بوقتهن.. أحب أن أسترعي الانتباه، أريد أن يستوقفني الناس ليتحدثوا عن ملابسي.. إنها ملابس يشعر فيها الشخص بالارتياح.. كما أنها جريئة وممتعة». وقد اصطف المدعوون والمصورون على المقاعد المخصصة للأطفال، أما العارضات، فقد ارتدين التنانير القصيرة والسترات القطنية بقبعات، وانتعلن أحذية بكعوب عالية.