«نمر» يفترس امرأة في نيبال

كاتمندو (د ب أ)

ذكرت الشرطة المحلية في نيبال أمس الثلاثاء، أن نمراً برياً هاجم امرأة تبلغ من العمر (60 عاماً)، حتى لفظت أنفاسها، بالقرب من متنزه وطني في جنوب وسط البلاد. كانت الضحية دخلت إلى الغابة صباح أمس الأول الاثنين لجمع العلف، عندما هاجمها النمر، تاركاً آثار مخالبه على صدرها وظهرها، حسبما قال سوباش هامال، مفتش الشرطة في قرية جايداكوت بمنطقة نوالباراسي.

وأوضح أنه قد تم العثور على جثتها على بعد 800 متر من منزلها. وتقدر أعداد النمور الشرسة في نيبال بنحو 200، يعيش أغلبها في متنزه تشيتوان الوطني الذي شهد وقوع الحادث أمس. وأشار هامال إلى أن النمر قد غادر المتنزه وعبر النهر، وهاجم السيدة في أعماق الغابة.