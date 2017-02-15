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باتينسون يكشف أسرار حياته بالأدغال في «البرلينالي»
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تاريخ النشر: الأربعاء 15 فبراير 2017

برلين (د ب أ)

جذب الممثل البريطاني الشهير روبرت باتينسون العديد من المعجبين إلى مهرجان برلين السينمائي الدولي «برلينالي» أمس الثلاثاء. والتقط نجم سلسلة أفلام «توايلايت» صور سيلفي مع معجبيه، عقب عقده مؤتمراً صحفياً عن فيلمه الجديد «المدينة المفقودة زد»، الذي عُرض مساء أمس في المهرجان.

وتحدث باتينسون (30 عاماً)، عن وقائع التصوير المثيرة للفيلم، الذي يلعب فيه دور مغامر ينضم لرحلة استكشاف مأساوية في الغابات البرازيلية مطلع القرن الماضي. وذكر باتينسون، أن أعمال التصوير في الأدغال لم تكن سهلة، وكانت تتسم بالخطورة والصعوبة في التأقلم، وقال: «كان يتطلب الأمر أن أكون جزءاً من الطبيعة». وفي الوقت نفسه، أكد باتينسون أن أعمال التصوير في الأدغال كانت مثيرة وملهمة برغم المخاطر الكثيرة. وشارك في بطولة الفيلم، سينا ميلر وتشارلي هونام، ومن إخراج جيمس جراي.

     
 

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