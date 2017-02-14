الحيوانات الأليفة تساعد في علاج «الاكتئاب»

برلين (د ب أ)
ليس من السهل دائماً التواصل مع شخص يعاني الاكتئاب، حتى بالنسبة لطبيب نفسي ذي خبرة، ولكن تخيل كلباً صغيراً يمرح عند قدم المريض خلال جلسة العلاج، وتنظر عيناه الكبيرتان السوداوان إليك في استجداء، طالباً منك أن تقوم بتمسيده، فهذا يمكن أن يساعد المريض على الانشراح.
الكلاب ليس فقط هي التي تستخدم أحياناً كـ«مساعد معالج»، ولكن أيضاً القطط والجياد والسلاحف، وغيرها من الحيوانات. وقال الطبيب أرنو دايتسر، رئيس مركز الطب النفسي في مستشفى إيتسهوه ورئيس الاتحاد الألماني للطب النفسي والعلاج النفسي: «يمكن تحقيق نجاحات كبيرة بالعلاجات التي تتم بمساعدة الحيوانات، لاسيما في معالجة اضطرابات القلق والاكتئاب».
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وقالت دريس: «الحيوانات الهادئة والسعيدة فقط هي التي يمكن أن يكون لها أثر إيجابي على الناس».