أميرات ديزني بملابس هندية

أبوظبي (الاتحاد)

أعادت خبيرة المكياج الهندية هاميل باتيل تمثيل إطلالات ثماني شخصيات من أميرات ديزني، ولكن بطريقتها الخاصة وهن يرتدين الملابس الهندية التقليدية، من منطلق أن أميرة ديزني تمثل الإلهام للكثيرات اللاتي حاولن تقليد إطلالاتهن بطريقة مختلفة مثيرة للاهتمام.

ومن بين الكثير من الإطلالات المقلدة التي خرجت إلينا تحت فئة «أميرات ديزني»، جاءت نتائج النسخة الهندية لهاميل، التي تقيم في ولاية كارولينا الأميركية، بحسب موقع cosmopolitan مذهلة للغاية، ولاقت إعجاب الآلاف على وسائل التواصل الاجتماعي فور نشرها على صفحتها على «إنستغرام».

واستخدمت هاميل الأزياء المبهرة، والمكياج القوي، وتصفيفات الشعر الملفتة لتحول شكلها تماماً مثل الأميرات سنو وايت، وسندريلا، وآرييل، وبيل، ومولن، وياسمين، وأورورا، وبوكاهانتس.

وأدرجت هاميل الملابس الهندية التقليدية بالألوان المناسبة لكل أميرة، مثل الساري أو البيندي، مشيرة أن لديها أكثر من 30 ألف متابع على إنستغرام، حيث إن صورها مصدر إلهام كبير، حيث تذكر دائماً أن أي سيدة يمكن أن تكون أميرة.