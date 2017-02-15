تضامن «أوبك» يرفع أسعار النفط مع تقلص تخمة المعروض

عواصم (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، أمس، مدعومة بجهود تقودها أوبك لخفض الإنتاج، في حين ظلت الأسعار داخل النطاقات الضيقة التي لم تبرحها منذ بداية العام بفعل زيادة الإنتاج من مصادر أخرى.

وبحلول الساعة 1425 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعاً 80 سنتاً عند 56.39 دولار للبرميل. وزاد الخام الأميركي الخفيف 70 سنتاً إلى 53.63 دولار. وتراجع الخامان القياسيان اثنين بالمئة يوم الاثنين، وكلاهما قرب منتصف نطاق تداول الخمسة دولارات للبرميل الملاحظ منذ أوائل ديسمبر الماضي.

وقال هانس فان كليف، كبير اقتصاديي الطاقة ببنك ايه.بي.ان أمرو في أمستردام: «سعر النفط شديد المتقلب عادة لم يكد يتزحزح لشهرين، والسبب هو العوامل المتضاربة في السوق».

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول، ومنتجون آخرون، من بينهم روسيا، على تقليص الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2017، في مسعى لكبح تخمة المعروض في أسواق النفط العالمية.