مكاسب قوية للجنيه المصري وسط إقبال على بيع الدولار

القاهرة (رويترز)

واصل الجنيه موجة الصعود أمام الدولار في بنوك مصر، أمس، لتصل مكاسبه إلى نحو 13% منذ أواخر يناير الماضي، وسط حالة ركود في النشاط التجاري وهرولة الأفراد لبيع ما بحوزتهم من دولارات للبنوك، تحسباً لمزيد من الهبوط فيه. وساهم في دعم الجنيه تنامي التدفقات النقدية بالعملة الصعبة على مصر، حيث بلغت حصيلتها نحو 25 مليار دولار منذ قيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.

وكان الجنيه قد هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف ليصل إلى نحو 19 جنيهاً قبل أن يبدأ في أواخر يناير في استعادة بعض عافيته ليسجل في معاملات أمس، نحو 16.50 جنيه للدولار في بعض البنوك.

وعزا أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية الارتفاع في سعر الجنيه مقابل الدولار في مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة الصادرات وتراجع الواردات وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج ووجود تدفقات نقدية حقيقية في القطاع المصرفي. وأضاف كوجك «الربع الأخير من 2016 هو أول ربع نرى فيه ارتفاعاً في تحويلات المصريين في الخارج من ستة أرباع سابقة، وارداتنا من السلع المعمرة انخفضت ما بين 30 و 40 % الفترة الماضية ومدخلات الإنتاج تراجعت ما بين اثنين وثلاثة بالمئة مقارنة مع 15 % قبل ذلك». لكنّ مستوردين تحدثت معهم «رويترز» أمس، قالوا إن هناك حالة من الركود في الأسواق مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. وقال أحد المستوردين «هناك حالة من الركود الشديد في السوق. تستطيع القول إن هناك انعداماً في الحركة التجارية. البنوك تعرض علينا الدولار بوفرة الآن، لكننا لا نحتاج إليه؛ لأن مخازننا مليئة بالفعل بالبضائع دون وجود حركة بيع».

وأظهر مسح، نشرت نتائجه في وقت سابق من هذا الشهر، تراجع نشاط الشركات في مصر للشهر السادس عشر على التوالي في يناير الماضي في ظل معدل التضخم المرتفع، ليهبط معدل التوظيف لأدنى مستوى في أربعة أشهر. وزادت الصادرات المصرية 8.65 % في 2016 إلى 20.285 مليار دولار، وانخفضت الواردات 10.56 % إلى 62.925 مليار دولار، وتراجع عجز الميزان التجاري إلى 42.640 مليار دولار.