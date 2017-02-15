دبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم مع بورصة ناسداك دبي، من أجل تعزيز علاقات التعاون بهدف تسهيل إدراج الشركات العاملة في القطاع العقاري، فضلاً عن فئات الأصول المتعلقة بالعقارات.

واشتملت مذكرة التفاهم على تفعيل قناة تجمع بين الطرفين لتنسيق عملية الاتصالات بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وبين ناسداك دبي فيما يتعلق بالأمور الإدارية، والتي قد تقدم الدعم للكيانات التي تدرس الإدراج أو الكيانات المدرجة بالفعل.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يسرنا الإعلان عن هذه الاتفاقية التي تتماشى مع رؤيتنا الهادفة إلى ترسيخ دبي كوجهة عقارية رائدة عالميًا مع التركيز على الابتكار والثقة والسعادة. إن عملنا مع «ناسداك دبي» سيسهم حتمًا في دعم طموحات القطاع الخاص، وتحديدًا العاملة في مختلف الأنشطة العقارية، ممن ترغب في تسجيل حضور متميز لها في السوق من خلال إدراجها. ويعني ذلك في نهاية المطاف إسهامنا في تحقيق التنمية المستدامة في اقتصادنا المحلي، والارتقاء بالمصداقية وترسيخ الشفافية في القطاع العقاري».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»: «تؤكد علاقاتنا الوثيقة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي على التزامنا نحو زيادة تحسين البيئة قبل الإدراج وبعده، بالنيابة عن المصدرين فيما يتعلق بالشؤون العقارية. وفي ظل جذب البورصة للمزيد من الكيانات العاملة في مختلف قطاعات الأعمال، نلتزم بمواصلة حوار إيجابي مع قطاع كبير من المؤسسات الحكومية التي ترتبط بشركاتنا المدرجة».

وتشمل إدراجات ناسداك دبي عدداً من الإصدارات من جانب الشركات التي تملك حصصاً كبيرة في القطاع العقاري.