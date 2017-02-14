إيرادات «ماركة» ترتفع ٪35

دبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي إيرادات شركة ماركة 291.17 مليون درهم، بزيادة 35٪ مقارنة مع إيراداتها للعام 2015.

أعلنت ماركة عن تسجيل خسائر تشغيلية صافية قدرها 24.364 مليون درهم على أساس معدل للعام 2016.

وقال خالد المهيري، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ماركة: «مع أن السوق يمرّ بظروف صعبة في الوقت الراهن، يحدونا تفاؤل إزاء سوق التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما وأنه لا يزال قويًا نسبيًا.

وعلى الرغم من الخسائر التي تكبدناها العام الماضي، فقد اتخذنا أيضًا خطوات استراتيجية لإعادة تقييم جميع أقسامنا العاملة ومحفظتنا من العلامات التجارية».

وأضاف«سنواصل التركيز على استبدال بعض أنشطتنا التي لا يرتقي أداؤها إلى المستوى المطلوب، والتحول إلى مفاهيم وعلامات تجارية محلية المنشأ لقدرتها على تحقيق هوامش ربحية أعلى، والاستحواذ على مكانة فريدة من نوعها في سوق اليوم.

وقرر مجلس إدارة ماركة مواصلة تطبيق البرنامج الواسع لخفض التكاليف الذي بدأت الشركة العمل به خلال العام 2016».

وتشعر الشركة بالتفاؤل حيال استراتيجيتها الحالية التي تركز على العلامات التجارية المحلية، إلى جانب إعادة هيكلة محفظتها الحالية، وبذلك ستظل ماركة قادرة على مواصلة تسجيل النمو في إيراداتها، وتحقيق الربحية في نهاية هذا العام.