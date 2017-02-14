إيرادات «ماركة» ترتفع ٪35

دبي (الاتحاد)
بلغ إجمالي إيرادات شركة ماركة 291.17 مليون درهم، بزيادة 35٪ مقارنة مع إيراداتها للعام 2015.
أعلنت ماركة عن تسجيل خسائر تشغيلية صافية قدرها 24.364 مليون درهم على أساس معدل للعام 2016.
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وعلى الرغم من الخسائر التي تكبدناها العام الماضي، فقد اتخذنا أيضًا خطوات استراتيجية لإعادة تقييم جميع أقسامنا العاملة ومحفظتنا من العلامات التجارية».
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وقرر مجلس إدارة ماركة مواصلة تطبيق البرنامج الواسع لخفض التكاليف الذي بدأت الشركة العمل به خلال العام 2016».
وتشعر الشركة بالتفاؤل حيال استراتيجيتها الحالية التي تركز على العلامات التجارية المحلية، إلى جانب إعادة هيكلة محفظتها الحالية، وبذلك ستظل ماركة قادرة على مواصلة تسجيل النمو في إيراداتها، وتحقيق الربحية في نهاية هذا العام.