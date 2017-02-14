«إنفستكورب» يضاعف توزيعات المستثمرين خلال النصف الأول

المنامة (الاتحاد)

أعلن بنك «إنفستكورب عن نتائج الأشهر الستة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 (النصف الأول من السنة المالية 2017).

وسجّل البنك فترة من النشاط القوي على كل مستويات أعماله، سواء من ناحية أنشطة الاستحواذ، أو من ناحية الأداء والعوائد الاستثمارية وعمليات جمع الأموال.

وخلال الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وصل إجمالي قيمة عمليات التخارج والتوزيعات الأخرى لـ«إنفستكورب» وعملائه إلى 1.1 مليار دولار، أي بنمو نسبته 123% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. ومن ناحية أخرى، نجح «إنفستكورب» في إتمام الإغلاق الأول لـ«صندوق التكنولوجيا 4»، ليستكمل نجاحات أول ثلاثة صناديق استطاع البنك من خلالها تحقيق سمعة قوية كأحد أبرز المستثمرين في قطاع التكنولوجيا.

وفي موازاة ذلك، واصل قسم الاستثمارات العقارية نموه من حيث الحضور الجغرافي عبر تأسيس فريق استثماري متكامل في أوروبا، وأيضاً على صعيد المنتجات الجديدة من خلال صفقتين مشتركتين نفذهما خلال الأشهر الـ12 الماضية في الولايات المتحدة.