النساء أكثر نجاحاً في استثمار الأموال

القاهرة (الاتحاد)

أظهرت دراسات أن الرجال والنساء يتعاملون مع الاستثمار وإدارة الأموال بشكل مختلف، بما يُمكن للجنسين أن يتعلما من بعضهما البعض، وفي عام 2016، قامت شركة فيديليتي إنفستمنتس بفحص 8 ملايين من حساباتها الاستثمارية، فوجدت أن استثمارات المرأة شهدت زيادة بنسبة 0.4 في المائة سنوياً مقارنة باستثمارات الرجال.

ونظرت دراسة أخرى أجرتها مدرسة إدارة أعمال في بيركيلي في جامعة كاليفورنيا في اتجاهات الاستثمار على مدى ست سنوات، ووجدت أيضاً أن المرأة كان لها أداء أفضل، حسب موقع the globe and mail، حيث أوضحت الدراسة أن ذلك لا يعني أن جميع الرجال فاشلون في الاستثمار أو التعامل مع الأموال، ولكن هناك بعض الاختلافات المتكررة في إدارة الأموال بين الجانبين.

وقالت أندريا طومسون، المخططة المالية البارزة في مؤسسة «Coleman Wealth»، التابعة لشركة ريموند جيمس المحدودة في تورونتو: «وجدنا أن النساء يملن إلى التفكير كمخططين ماليين أكثر مما يفعل الرجال».

وحسب رأيها اتضح أن النساء أكثر حساسية للتعقيدات التي ينطوي عليها التخطيط المالي، ويبدو أنهن يفهمن أكثر في خطة دفع قرار الاستثمار الفردي، في حين أن الرجال عموماً «يريدون التحدث أكثر عن الاستثمارات المحددة وأدائهم فيها، ويفضلون تقديم نصائح الأسهم أو الاستثمار التي قرأوا أو سمعوا عنهم، بل يعتقدون أن الاستثمار يعني التداول، في حين أنهما مختلفان.