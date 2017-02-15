دبي (الاتحاد)

حققت شركة داماك العقارية دبي إيرادات قيمتها 7.16 مليار درهم، مع هامش ربحية إجمالي يصل إلى 56%. وبلغت قيمة الأرباح الصافية للشركة 3.69 مليار درهم، فيما سجل هامش الربح الصافي نسبة 52%. وارتفعت قيمة إجمالي الأصول بنسبة 5% لتصل إلى 24.63 مليار درهم مع نهاية عام 2016 مقارنةً بـ 23.45 مليار درهم في عام 2015.

وبلغ مجموع النقد والأرصدة لدى البنوك بنهاية العام الماضي 8.32 مليار درهم، في حين ارتفعت قيمة العقارات المطورة بنسبة 12% لتصل إلى 10.25 مليار درهم خلال العام المنصرم.

كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 28% ليصل إلى 12.62 مليار درهم مقارنةً بـ 9.83 مليار درهم في عام 2015، بعد خصم توزيعات الأرباح.

وأوصى مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية تبلغ قيمتها 1,152.5 مليون درهم بواقع 0.25 درهم للسهم بعد موافقة المساهمين على التوصية خلال الجمعية العمومية السنوية القادمة.