مشاريع جديدة لـ «الدار» بعد ارتفاع أرباحها %8 إلى 2.8 مليار درهم

سيد الحجار (أبوظبي)
تدرس شركة الدار العقارية طرح مشاريع جديدة بقطاع الإسكان المتوسط، خلال الفترة المقبلة، بعد تسجيل الشركة لصافي أرباح بلغ 2.8 مليار درهم عام 2016، بنسبة نمو 8%، مقارنة بـ 2.6 مليار درهم للعام 2015.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في «الدار»، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن الشركة تعتزم طرح مشروع لذوي الدخل المتوسط خلال العام الحالي، وذلك في إطار رصد ارتفاع ملحوظ في الطلب على هذه الفئة من المشاريع، موضحاً أن الشركة تدرس تخصيص جزء من المشروع للبيع، وآخر للإيجار.
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وذكر الذيابي أن الشركة نجحت في تخفيض إجمالي ديونها المستحقة إلى 5.6 مليار درهم بنهاية 2016، وذلك مقابل نحو 6 مليارات درهم بنهاية 2015، لافتاً إلى ارتفاع السيولة بالشركة لتسجل نحو 6,6 مليار درهم.
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