5.23 مليار درهم أرباح «إعمار» العام الماضي

دبي (الاتحاد)
حقّقت شركة إعمار العقارية ش.م.ع 5.23 مليار درهم أرباحا صافية خلال 2016 بنمو نسبته 28% مقارنة مع 4.08 مليار درهم في 2015.
وحققت «إعمار» إيرادات بقيمة 15.54 مليار درهم بنمو 14% مقارنة بإيرادات العام 2015 البالغة 13.661 مليار درهم.
ووصلت الإيرادات المستمرة من أعمال «إعمار» في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه خلال عام 2016 إلى 5.97 مليار درهم، وهو رقم مماثل لإيرادات عام 2015، رغم استمرار العمل على إعادة تطوير فندق «العنوان وسط مدينة دبي». وتساهم أعمال «إعمار» في هذه القطاعات حالياً بنسبة 38% من إجمالي الإيرادات المستمرة للمجموعة.
وحققت أعمال «إعمار» في الأسواق العالمية إيرادات بقيمة 2.66 مليار درهم خلال السنة المالية 2016، ما يعادل 17% من إجمالي إيرادات المجموعة.
وسجّل صافي أرباح «إعمار» خلال الربع الرابع من عام 2016 نمواً بنسبة 56% ليصل إلى 1.61 مليار درهم مقارنة بصافي أرباح الربع الرابع من عام 2015 والذي بلغ 1.03 مليار درهم، ونمواً بنسبة 41% مقارنة بصافي أرباح الربع الثالث (يوليو إلى سبتمبر) من عام 2016 والذي بلغ 1.145 مليار درهم (312 مليون دولار أميركي). وحققت «إعمار» خلال الربع الرابع من عام 2016 إيرادات بقيمة 4.43 مليار درهم بنمو نسبته 16% مقارنة بإيرادات الربع الرابع من عام 2015 والتي بلغت 3.812 مليار درهم، ونمو نسبته 15% مقارنة بإيرادات الربع الثالث من عام 2016 والتي بلغت 3.846 مليار درهم. ... المزيد