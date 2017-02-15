5.23 مليار درهم أرباح «إعمار» العام الماضي

دبي (الاتحاد)

حقّقت شركة إعمار العقارية ش.م.ع 5.23 مليار درهم أرباحا صافية خلال 2016 بنمو نسبته 28% مقارنة مع 4.08 مليار درهم في 2015.

وحققت «إعمار» إيرادات بقيمة 15.54 مليار درهم بنمو 14% مقارنة بإيرادات العام 2015 البالغة 13.661 مليار درهم.

ووصلت الإيرادات المستمرة من أعمال «إعمار» في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه خلال عام 2016 إلى 5.97 مليار درهم، وهو رقم مماثل لإيرادات عام 2015، رغم استمرار العمل على إعادة تطوير فندق «العنوان وسط مدينة دبي». وتساهم أعمال «إعمار» في هذه القطاعات حالياً بنسبة 38% من إجمالي الإيرادات المستمرة للمجموعة.

وحققت أعمال «إعمار» في الأسواق العالمية إيرادات بقيمة 2.66 مليار درهم خلال السنة المالية 2016، ما يعادل 17% من إجمالي إيرادات المجموعة.