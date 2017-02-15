1.95 مليار درهم أرباح أبوظبي الإسلامي العام الماضي

أبوظبي (الاتحاد)

سجّلت مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً في صافي الإيرادات بنسبة 4.9% خلال العام 2016 ليصل إلى 5.39 مليار درهم، بينما وصل إجمالي الأصول إلى 122.3 مليار درهم، بنمو نسبته 3.3%. ونمت الأرباح الصافية للعام 2016 بنسبة 1% لتصل إلى 1.95 مليار درهم، على الرغم من ارتفاع مخصصات الائتمان والاستثمار للعام 2016 بنسبة 18.3%. كما واصل المصرف تسجيل نمو في عدد العملاء وارتفع صافي إيرادات المصرف بنسبة 4.9% خلال العام 2016 ليصل إلى 5.39 مليار درهم، بينما وصل إجمالي الأصول إلى 122.3 مليار درهم، بنمو نسبته 3.3%. وارتفع عدد عملاء المصرف خلال العام 2016 بنسبة 4.9% ليصل إلى أكثر من 920 ألف عميل، كما ارتفع حجم ودائع العملاء بنسبة 4.1% إلى 98.8 مليار درهم.

وقال طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «تمكن مصرف أبوظبي الإسلامي خلال العام 2016 من استقطاب المزيد من العملاء على الرغم من تزايد المنافسة في القطاع المصرفي، وذلك بفضل ما يوفره من منتجات وخدمات مبتكرة إلى جانب استثماره المتواصل في تطوير قنواته الرقمية للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز راحتهم».

وأضاف، «تأتي نتائجنا المالية لتعكس كفاءة وصواب استراتيجيتنا، وجودة الخدمات التي نوفرها لعملائنا، والتي حازت العديد من الجوائز.

فقد واصل المصرف تسجيل أداء جيد حيث حقق 5% نمو في الإيرادات وهو ما يعتبر من بين أعلى معدلات النمو في الإيرادات المسجلة لدى المصارف في الدولة، كما واصلنا تطبيق استراتيجيتنا الحذرة في إدارة المخاطر والتكاليف».