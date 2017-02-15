1.58 مليون درهم أرباح «الاتحاد الوطني»

أبوظبي (الاتحاد)
حقق بنك الاتحاد الوطني 1.58 مليون درهم أرباحاً صافية خلال العام 2016.
وقال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني: «كان العام 2016 مليئاً بالتحديات، حيث شهد تباطؤاً في نمو الائتمان، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً إلى ظروف نقص السيولة».
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وسجلت الأرباح التشغيلية للمجموعة 2.35 مليار درهم بنسبة انخفاض قدرها 13%، كما سجلت الإيرادات التشغيلية 3.48 مليار درهم بانخفاض 7% مقارنة بالعام 2015 نتيجة لارتفاع تكاليف الودائع مما أدي إلى انخفاض صافي هامش الفائدة.
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