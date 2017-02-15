1.58 مليون درهم أرباح «الاتحاد الوطني»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق بنك الاتحاد الوطني 1.58 مليون درهم أرباحاً صافية خلال العام 2016.

وقال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني: «كان العام 2016 مليئاً بالتحديات، حيث شهد تباطؤاً في نمو الائتمان، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً إلى ظروف نقص السيولة».

وأضاف: «على الرغم من ظروف السوق الصعبة، تمكن بنك الاتحاد الوطني من تحقيق نتائج قوية مدفوعة بنمو ثابت في الأعمال وإدارة فعالة للمخاطر والمصروفات».

وسجلت الأرباح التشغيلية للمجموعة 2.35 مليار درهم بنسبة انخفاض قدرها 13%، كما سجلت الإيرادات التشغيلية 3.48 مليار درهم بانخفاض 7% مقارنة بالعام 2015 نتيجة لارتفاع تكاليف الودائع مما أدي إلى انخفاض صافي هامش الفائدة.