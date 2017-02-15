سوق أبوظبي العالمي ينضم لعضوية «مجموعة البنية التحتية للأسواق»

أبوظبي (الاتحاد)

انضم سوق أبوظبي العالمي إلى عضوية «مجموعة البنية التحتية للأسواق»، المبادرة التي أسستها «إكويتشين»، شركة التكنولوجيا المالية الواقع مقرها في العاصمة البريطانية لندن.

وتضم المجموعة في عضويتها كبرى المؤسسات والهيئات المالية العالمية، وتسعى لتفعيل الحوارات المشتركة الهادفة لتطوير وتطبيق تقنية «ليدجر الموزعة» عبر منصات التعاملات الرقمية «البلوك تشين» والحلول ذات الصلة، بما يعزز كفاءة الأسواق، ويرتقي بممارسات إدارة المخاطر في أسواق رأس المال العالمية.

وعملت «إكويتشين» على تأسيس مجلس إدارة متميز للمجموعة يضم شخصيات مالية بارزة وذات خبرة واسعة يتقدمهم بيتر ساندز، الرئيس التنفيذي السابق لبنك ستاندر تشارترد العالمي، وهيو مادن، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة «أي إن إكس» العالمية، أحد أكبر الشركات المزودة لحلول منصات التعاملات الرقمية «البلوك تشين».

وتتيح العضوية الجديدة في «مجموعة البنية التحتية للأسواق» لفريق عمل التكنولوجيا المالية في سوق أبوظبي العالمي، العمل الوثيق مع مختلف أعضاء المجموعة لتفعيل الحوارات الثنائية، وتبادل الخبرات والمعارف حول أفضل الممارسات، وتقييم المقترحات والمشاريع التجريبية المتصلة بمجالات تطبيق تقنيات التعاملات الرقمية «البلوك تشين» في الأسواق المالية.