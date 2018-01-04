النجاح لا يتعلق بالتفوق الدراسي

ترجمة: عزة يوسف

يتبين من حياة بعض المشاهير أن الشخص المجتهد ليس دائماً هو من يحظى بالنجاح المطلق، فبعض الأشخاص الذين نراهم الآن في قمة النجاح والشهرة لم يكونوا في الحقيقة متفوقين في الدراسة، ومنهم بيل حيتس ومارك زوكربيرغ حيث لم يكملا دراستهما الجامعية ليصبحا بعد ذلك اثنين من أكثر الأشخاص ثراءً في العالم، ومن أبرز المشاهير الذين لم يتفوقوا في تعليمهم، لكنهم برعوا في مجالات أخرى:

ريتشارد برانسون

لم يكن لدى برانسون يوماً شغفاً بالدراسة؛ لذا خرج منها في سن 16 ليبدأ أول أعماله، وهو إصدار مجلة باسم «Student». إلا أنه أصبح مليونيراً بعدما تمكن من تأسيس مجموعة «Virgin Group» التي تضم الآن ما يزيد على 200 شركة في 30 دولة حول العالم.

درو باريمور

أصبحت درو بالايمور الآن ممثلة فائقة النجاح ومنتجة وسيدة أعمال، ولكن بعد أن عاشت طفولة مشاغبة.. دخلت مركز إعادة تأهيل في عامها الثالث عشر، وقررت عدم الاستمرار في التعليم بعد خروجها، وهي الآن سفيرة ضد الجوع لمصلحة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

شيريل كول

كانت شيريل قبل الشهرة مراهقة مشاكسة تقع في الكثير من المشاكل مع معلميها، حتى أنهم اعتادوا طردها خارج الفصل، على حد قولها.