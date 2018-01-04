النجاح لا يتعلق بالتفوق الدراسي

ترجمة: عزة يوسف
يتبين من حياة بعض المشاهير أن الشخص المجتهد ليس دائماً هو من يحظى بالنجاح المطلق، فبعض الأشخاص الذين نراهم الآن في قمة النجاح والشهرة لم يكونوا في الحقيقة متفوقين في الدراسة، ومنهم بيل حيتس ومارك زوكربيرغ حيث لم يكملا دراستهما الجامعية ليصبحا بعد ذلك اثنين من أكثر الأشخاص ثراءً في العالم، ومن أبرز المشاهير الذين لم يتفوقوا في تعليمهم، لكنهم برعوا في مجالات أخرى:
ريتشارد برانسون
|
درو باريمور
|
شيريل كول
كانت شيريل قبل الشهرة مراهقة مشاكسة تقع في الكثير من المشاكل مع معلميها، حتى أنهم اعتادوا طردها خارج الفصل، على حد قولها.