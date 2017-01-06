«دي مميزه» تتصدر الفئة الأولى للمهرات «أ»

عجمان (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان انطلقت أمس منافسات النسخة الـ15 لبطولة عجمان لجمال الخيل العربي، بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، والشيخ صقر بن عمار النعيمي، والدكتور غانم الهاجري، وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعدد من الشيوخ، وضيوف عجمان، ورؤساء ومديري الدوائر في عجمان، بالإضافة إلى عدد من المشرفين على الإسطبلات والمرابط، وكبار المسؤولين والمهتمين برياضة الفروسية.

ويشارك في البطولة التي تقام على ميدان الفروسية في عجمان، وتستمر ثلاثة أيام أكثر من 334 جواداً لأشهر الملاك، وأبرز وأعرق الإسطبلات في الإمارات التي لها إنجازاتها، مما يثبت ارتفاع مستوى هذه البطولة وتطورها عاماً بعد عام، محققة أهدافها المتمثلة في تعميق وتعزيز مكانة هذه الرياضة، من خلال الاطلاع على سلالات الخيول المختلفة، ومعرفة أجود أنواعها، وكيفية اقتنائها وتربيتها.

واشتملت مسابقة أمس على تسعة أشواط للمهرات، شاركت فيها 119 مهرة، حيث انتزعت المركز الأول للفئة الأولى (أ)، والتي خصصت لفئة المهرات بمعمر سنة، وشاركت فيه 15 مهرة.. المهرة «دي مميزه» لمربط دبي للخيول العربية، وحققت 92 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «زوهي الهواجر» لمحمد غانم محمد الهاجري، وحققت 8ر90 نقطة، واحتلت المركز الثالث «ساره بي أتش ام» لعلي غانم علي هميله المزروعي، ونالت على 6ر90 نقطة.

وتربعت على المركز الأول للفئة (ب)، والتي خصصت لفئة المهرات بعمر سنة، وشارك فيها 16 مهرة.. «فجر البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحصلت على 4ر91 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «الأريام رواية» لإسطبلات الأريام العربية، ونالت على 91 نقطة، واحتلت المركز الثالث «نوال الزبير» للشيخ عبد الله محمد آل ثاني، وحققت 91 نقطة.

وفازت بالمركز الأول للفئة «ج»، والتي خصصت لفئة المهرات بعمر سنة، وشارك فيها 16 مهرة.. «دي سلسبيل» لمربط دبي للخيول العربية، وحققت 1ر91 نقطة، واحتلت المركز الثاني «نجود الزبير» للشيخ عبدالله محمد آل ثاني، وحصلت على 4ر90 نقطة، وجاءت بالمركز الثالث «ميشا مارا» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، ونالت على 1ر90 نقطة.

وحققت المهرة «دي غنيمة» لمربط دبي للخيول العربية المركز الأول، وحصلت على 1ر91 نقطة عن الفئة الثانية، والتي خصصت للمهرات بعمر سنتين «أ»، وشاركت فيه 14 مهرة، وجاءت في المركز الثاني «لونا جي سي آي» لفراس فؤاد عبدالهادي مشعل، وحصلت على 1ر90 نقطة، واحتلت المركز الثالث «لولوة الرحبة دي اس» لمربط الرحبة للخيول العربية، ونالت على 9ر89 نقطة.

وانتزعت المركز الأول للفئة الثانية «ب»، والتي خصصت للمهرات بعمر سنتين، وشاركت 14 مهرة، «دي ماسة» لمربط دبي للخيول العربية، وحصلت على 9ر91 نقطة، واحتلت المركز الثاني «اس جي موده» لمربط النخيل، ونالت على 9ر90 نقطة، وجاءت بالمركز الثالث «اس كيو بدور» لخليفة جمال محمد صالح البلوشي، وحققت 5ر90 نقطة. وفازت المهرة «نهاوند الزبير» للشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني بالمركز الأول للفئة الثانية «ج»، والتي خصصت للمهرات بعمر سنتين، وشاركت 14 مرة، وحققت 3ر92 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني «دي هلا» لخالد صديق فتح علي آل خاجة، وحصلت على 5ر90 نقطة، واحتلت المركز الثالث «بسمه الهواجر والمملوكة لمربط الطيار للخيول العربية، ونالت على 4ر89 نقطة. وفي الفئة الثانية (د)، والتي خصصت للمهرات بعمر سنتين، وشاركت 15 مهرة، حققت «كمونة الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني المركز الأول، وحققت 1ر92 نقطة، وحلت في المركز الثاني «دي تاله» لمربط دبي للخيول العربية، ونالت 8ر91 نقطة، وجاءت في المركز الثالث «أميرة البستان» لإسطبلات البستان، وحصلت على 5ر91 ونقطة. وفي نهاية كل شوط، تم توزيع الكؤوس لأصحاب المهرات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى. وتستأنف البطولة اليوم بمنافسات الفئة الرابعة للأفراس بعمر أربع سنوات، والخامسة للأفراس بعمر 5 إلى 6 سنوات، والسادسة للأفراس بعمر 7 إلى 10 سنوات، والسابعة للأفراس بعمر 11 سنة فما فوق، والفئة الثامنة (أ) و(ب) و(ج) والمخصصة للمهور بعمر سنة، والتاسعة (أ) و(ب) و(ج) والمخصصة للمهور بعمر سنتين. وتختتم البطولة غداً بمنافسات الفئة العاشرة للمهور من عمر ثلاث سنوات، والفئة الحادية عشرة، والمخصص للفحول من عمر أربع سنوات، والفئة الثانية عشرة للفحول من 5 إلى 6 سنوات، والفئة الثالثة عشرة للفحول بعمر 7 سنوات، ثم تقام المنافسات النهائية.