«دبي للسياحة» تستقبل طلبات الدفعة الثانية من برنامج «مضياف»

دبي (الاتحاد)

نظّمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) مؤخراً، اليوم المفتوح الذي استقبلت فيه طلبات الشباب المواطنين الراغبين بالالتحاق في مبادرة «مضياف» لتوطين القطاع السياحي بإمارة دبي.

وتعدّ مبادرة توطين القطاع السياحي التي سمّيت بـ«مضياف»، وأطلقتها «دبي للسياحة» مؤخراً، أحدث المبادرات التي ترتكز عليها الدائرة لتحقيق أهدافها الرامية إلى زيادة معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي خلال الفترة المقبلة، حيث أعدّت برنامجاً تدريبياً متكاملاً لمختلف فئات المنتسبين من المواطنين، خاصة من فئة الشباب ومن الجنسين، إذ تهدف المبادرة إلى استقطاب 500 مواطن مع نهاية العام الجاري، بحسب مريم المعيني، مديرة إدارة توطين القطاع السياحي- كلية دبي للسياحة في «دبي للسياحة».

وقالت في بيان أمس: «تم اختيار تسمية مبادرة «مضياف» بهذا الاسم، لما لهذه الكلمة من دلالة عميقة، إذ تدلّ على الشخص حسن الضيافة، كثير الضيوف، وتدلّ كذلك على الكرم والسخاء والجود، وهي عادات حميدة اتصف بها شعب دولة الإمارات العربية المتحدة منذ القدم».

وأضافت المعيني قائلة: «تسعى الدائرة من خلال هذا البرنامج إلى توفير فرص التدريب اللازم وإعطاء الإماراتيين فرصة الحصول على الوظائف الحيوية في قطاع السياحة في دبي، وذلك لإبراز الثقافة الإماراتية الأصيلة، وتشجيع مشاركة الإماراتيين في تحقيق رؤية دبي السياحية والترحيب بـ20 مليون زائر بحلول عام 2020».