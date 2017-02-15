إنجاز %21 من «ممشــى السعـديـات»

أبوظبي (الاتحاد)

وصلت نسبة الإنجاز في المشروع السكني الفاخر «ممشى السعديات» 21.9%، حسب ما أعلنت شركة التطوير والاستثمار السياحي في بيان أمس.

ويتولى الأعمال الرئيسة للمشروع ائتلاف من «كونستركتورا سان خوسيه إس إيه» وشركة المحور الهندسية للمقاولات العامة، بعد فوزه بمناقصة جرت في شهر أبريل 2016، ووصلت قيمة عقد التطوير إلى 1.25 مليار درهم.

وتتولى شركة التطوير والاستثمار السياحي مهمة الإشراف والمراقبة على جميع المراحل التطويرية للمشروع للتأكد من سير العمليات التطويرية وفق الخطة المرسومة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة التطوير والاستثمار السياحي سفيان حسن المرزوقي: «تجري العمليات التطويرية لممشى السعديات بوتيرة متسارعة، وفق الجدول الزمني المحدد للمشروع، لإنجازه بالكامل في النصف الثاني من 2018». وأضاف أن هذا المشروع «يحظى بإطلالة مباشرة على شاطئ المنطقة الثقافية في السعديات، ما يجعله محط أنظار المستثمرين».