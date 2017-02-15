نواصل النمو والتوسع رغم التحديات العالمية

فهد الأميري (دبي)

قال مسؤولو شركات مشاركة في معرض الشرق الأوسط للكهرباء الذي افتتح أمس في دبي لـ «الاتحاد» إنهم يواصلون النمو والتوسع رغم التحديات الاقتصادية العالمية، والتي ألقت بظلال سلبية خلال العامين الماضيين.

قال أمين المصري، رئيس مجموعة مسك لصناعة الكابلات المتخصصة، برأس الخيمة: «تأثرت الشركة بالوضع الاقتصادي العالمي، ولكن لم تتوقف مشاريعنا، وهي مستمرة مع إعادة جدولة بعض هذه المشاريع».

وأضاف: «بدأت الشركة نشاطها منذ العام 2003، ونجحنا في عام 2016 في الوصول بأرباحنا إلى 250 مليون درهم، ونتوقع أن نحقق في العام الجاري أرباحا بنحو 300 مليون درهم».

ويوضح المصري أن الكثير من الشركات تعمل في مجال صناعة الكابلات، ولكن ما يحقق التفوق فيها هو الجودة وأمانة الصناعة واتباع معايير الأمن والسلامة لمقاومة الحرائق.