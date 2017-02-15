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مسؤولو شركات مشاركة في معرض الشرق الأوسط للكهرباء:

نواصل النمو والتوسع رغم التحديات العالمية
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تاريخ النشر: الأربعاء 15 فبراير 2017

فهد الأميري (دبي)

قال مسؤولو شركات مشاركة في معرض الشرق الأوسط للكهرباء الذي افتتح أمس في دبي لـ «الاتحاد» إنهم يواصلون النمو والتوسع رغم التحديات الاقتصادية العالمية، والتي ألقت بظلال سلبية خلال العامين الماضيين.

قال أمين المصري، رئيس مجموعة مسك لصناعة الكابلات المتخصصة، برأس الخيمة: «تأثرت الشركة بالوضع الاقتصادي العالمي، ولكن لم تتوقف مشاريعنا، وهي مستمرة مع إعادة جدولة بعض هذه المشاريع».

وأضاف: «بدأت الشركة نشاطها منذ العام 2003، ونجحنا في عام 2016 في الوصول بأرباحنا إلى 250 مليون درهم، ونتوقع أن نحقق في العام الجاري أرباحا بنحو 300 مليون درهم».

ويوضح المصري أن الكثير من الشركات تعمل في مجال صناعة الكابلات، ولكن ما يحقق التفوق فيها هو الجودة وأمانة الصناعة واتباع معايير الأمن والسلامة لمقاومة الحرائق.

قال هزيم سلطان السويدي، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا في بروج، لـ«الاتحاد» إننا نشارك في معرض الشرق الأوسط للكهرباء منذ 21 سنة لأنه معرض مهم وحيوي لمختلف المستهلكين، وجزء من إستراتيجيتنا التركيز على مواد متخصصة في صناعة عوازل كابلات الطاقة التي يعتمد عليها في مشاريع مختلفة، وقد بدأنا في إنتاج هذه المواد وبتقنية عالية منذ عام 2016، بهدف خدمة المصانع المحلية والمصانع الإقليمية في الشرق الأوسط». ... المزيد
     
 

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