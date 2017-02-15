«دوكـاب» تصدر أول شحنة من مصنعها الجديد في «كيزاد»

حسام عبدالنبي (دبي)

بدأ المصنع الجديد لإنتاج الكابلات الكهربائية من قضبان الألومنيوم والموصلات في ميناء خليفة «كيزاد»، والتابع لشركة «دوكاب»، تصدير أول شحنة إلى لبنان مطلع 2017، مع الإعداد لتصدير شحنات جديدة إلى عدد من الدول الخليجية والدول الأفريقية والأوروبية، حسب الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة «دوكاب».

وأكد في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش مشاركة الشركة في معرض «الشرق الأوسط للكهرباء 2017» بدبي، أن التكلفة الاستثمارية للمصنع (الذي يعد المصنع السادس) والواقع على مساحة تتجاوز 50 ألف متر مربع، بلغت 220 مليون درهم، وتم بدء التشغيل التجريبي للمصنع الذي ينتج 50 ألف طن من كابلات الألمنيوم سنوياً خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وتمتلك «دوكاب» 5 مصانع أخرى في دولة الإمارات لإنتاج الكابلات متوسطة ومنخفضة الجهد، وهي مصنع جبل علي بمساحة تصل إلى 590 ألف متر مربع، ومصنع مركبات البولي فينيل كلوريد الذي ينتج مجموعة من المركبات اللازمة للعزل وتغليف الكابلات الكهربائية، ومصنع دوكاب في مصفح 1 بمساحة 220 ألف متر مربع الذي ينتج أسلاك البناء وكابلات الجهد المنخفض، ومصنع دوكاب في مصفح 2 على مساحة 109 آلاف متر مربع، وأخيراً مصنع قضبان النحاس الذي يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات وبتكلفة بلغت 125 مليون درهم.

وقال الشيخ «إن «دوكاب» بدأت في تلقي طلبات للتصدير بعد أن لمست الشركات العالمية جودة المواصفات ونقاوة المعدن المستخدم، وزيادة الثقة في سمعة «دوكاب» كمورد معتمد في السوق العالمي».