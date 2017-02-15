«إمسام» التابعة للأمم المتحدة تختار محمد بن مسلم بن حم نائباً للأمين العام

أبوظبي (وام)
عينت منظمة «إمسام» المراقب الحكومي الدولي بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري نائباً للأمين العام للمنظمة، تقديراً للدور العالمي الذي تقوم به دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والتنموي.
وتسعى المنظمة التي يقع مقرها الرئيس في مبنى الأمم المتحدة في مانهاتن بنيويورك للقضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم النامي، من خلال تعميم استخدام الاسبيرولينا كغذاء.
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وأضاف الأمين العام أن «الدكتور ابن حم سيشكل إضافة كبيرة في دعم التطوير المؤسسي للمنظمة، وتحقيق أهدافها الإنسانية، فهو شخصية مؤهلة علمياً وقيادياً، كما أنه من أسرة عريقة وضاربة بجذورها في العمل الإنساني».
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وأشار إلى أن اسم الإمارات أصبح يذكر في جميع أنحاء العالم، ما يؤكد أن قيادة الدولة الرشيدة مستمرة على خطى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسخ قيم الكرم والعطاء والخير في نفوس أبنائه وشعبه، حتى أصبح اسم الدولة مقروناً بتلك القيم النبيلة.