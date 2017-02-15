سلطان الجابر: الإمارات تعمل على استشراف المستقبل لضمان استدامة الطاقة

القاهرة (وام)

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، أن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها، تعمل على استشراف المستقبل، ووضع خطط استراتيجية بعيدة المدى تتسم بالمرونة والكفاءة من أجل ضمان استدامة مكانتها كمزودٍ موثوق للطاقة، وتمكيناً لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

ولفت معاليه، في كلمة أمام مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، إلى أن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» تعمل على استشراف مستقبل قطاع الطاقة، وتعتمد منهجية شاملة ومتوازنة تركز من جهة على الارتقاء بالأداء، ورفع الكفاءة التشغيلية، وإبرام الشراكات الاستراتيجية، وزيادة المرونة، وتعزيز القيمة في جوانب القطاع.

ومن جهة أخرى، تركز أدنوك على استمرار الاستثمار في الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وزيادة طاقة المصافي والصناعات البتروكيماوية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطوير الكوادر البشرية، بحسب الجابر.

وتناول معاليه في كلمته مشهد الطاقة العالمي مشيراً إلى أن الطلب العالمي على الطاقة ينمو بشكل سريع، حيث تشير الدراسات والأبحاث إلى أنه سيزداد بنسبة لا تقل عن 25% حتى عام 2040، أي ما يعادل الاستهلاك الحالي لأميركا الشمالية والجنوبية مجتمعتين.