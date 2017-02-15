محمد بـن راشــد يصدر قانوناً بشأن مجلس دبي الاقتصادي

دبي (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (3) لسنة 2017 بشأن مجلس دبي الاقتصادي، ونقل المهام والصلاحيات المنوطة بالمجلس بموجب القانون رقم (28) لسنة 2007، إلى دائرة التنمية الاقتصادية، اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الجديد، لتحلّ الدائرة محل المجلس، بما له من حقوق وما عليه من التزامات.
ونصَّ القانون على نقل جميع الموظفين العاملين لدى مجلس دبي الاقتصادي إلى دائرة التنمية الاقتصادية، على أن يتم تسكينهم على سُلّم الدرجات والرواتب المُلحق بقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، مع احتفاظهم بحقوقهم المُكتسبة.
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ويُلغَى القانون رقم (28) لسنة 2007 بشأن مجلس دبي الاقتصادي، كما يُلغَى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُصدر سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
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ويأتي القانون مواكباً لتوجهات إمارة دبي فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات اللازمة نحو مزيد من الازدهار الاقتصادي للإمارة، وتذليل أي معوقات محتملة، بما يتلاءم مع المتطلبات الاستراتيجية للحفاظ على مكانة إمارة دبي كمركز أعمال من الطراز الأول عبر تطبيق أفضل الممارسات الاقتصادية العالمية، ولما لذلك من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني بصفة عامة.