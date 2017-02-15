اتحاد الكرة يعاقب 33 لاعباً بسبب قصات شعر مخالفة للتقاليد

دبي (الاتحاد)

قررت لجنة الانضباط توجيه عقوبة لفت نظر إلى 33 لاعباً، من مختلف المسابقات، لمخالفتهم العادات والتقاليد وثقافة المجتمع، بعدم الالتزام بقصات الشعر وفق التعميم الصادر من الاتحاد للأندية بهذا الخصوص.

كما قررت اللجنة، التي عقدت اجتماعها أمس برئاسة المستشار خالد المباشري، توجيه عقوبة الإنذار وغرامة ألفي درهم لمدرب النصر بيتريسكو بسبب الاعتراض على التحكيم، وتغريم نادي بني ياس 10 آلاف درهم بسبب تلفظ بألفاظ نابية خلال مباراة النادي مع الجزيرة، وتغريم حارس الفريق أحمد ديدا ألفي درهم بسبب الإساءة للتحكيم. كما قررت إيقاف حارس الشعب محمد أحمد 4 مباريات شاملة عقوبة الطرد وتغريمه 8 آلاف درهم، بسبب الاعتداء على لاعب من فريق دبي خلال لقاء الفريقين في دوري الدرجة الأولى.