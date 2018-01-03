التأمل المفرط يجعلك أكثر أنانية

القاهرة (الاتحاد)

كشفت دراسة طبيب نفسي عن أن كثرة اتباع العادات الصحية يجعل الناس أكثر أنانية، في الوقت الذي يؤكد خبراء أن التأمل ترياق للقلق والضغوط في الحياة الحديثة.

وقالت الدكتورة أليسون غراي، من الكلية الملكية للأطباء النفسيين، إن التأمل يجعل من السهل على الناس تحليل حياتهم بشكل مفرط، ليصبحوا «متمركزين على المنظور الداخلي ومتمحورين حول الذات».

واقترحت الخبيرة النفسية أن الأكثر فائدة للناس الحصول على مساعدة من المجتمع لمحاربة الإجهاد والتوتر، مشيرة إلى أن الاستغراق في الممارسة الروحانية يمكن أن يجعل الشخص أنانياً لتركيزه على نفسه.

وأوضحت أن ذلك لا يحدث في كل الأوقات، ولكن في كثير من الحالات يصبح الأشخاص أكثر وعياً بالمشاعر السلبية، التي تؤدي «لزعزعة الاستقرار النفسي» بحسب موقع dailymail.

وقالت إنه عندما ينظر الشخص بداخل نفسه قد يجد مشاعر سلبية، لذلك قد يحتاج إلى مساعدة المجتمع من حوله لمعالجة هذه الأحاسيس والحفاظ على صحته النفسية.