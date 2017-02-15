صدام عنيف بين نابولي وريال مدريد في معقل «الملكي»

باريس (أ ف ب)

يخضع ريال مدريد حامل اللقب لاختبار صعب اليوم، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، عندما يستقبل نابولي الإيطالي صاحب الهجوم القوي، فيما يبدو بايرن ميونيخ الألماني مرشحاً للتفوق على ضيفه أرسنال الإنجليزي.

يحتل نابولي المركز الثالث في صدارة الدوري الإيطالي بفارق 9 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، لكنه صاحب أقوى هجوم (57 هدفاً في 24 مباراة) في «سيري أ»، في ظل التألق المستمر للبلجيكي دريس مرتنس، صاحب 13 هدفاً في آخر 10 مباريات.

كما أن نابولي لم يذق طعم الخسارة في آخر 18 مباراة له في جميع المسابقات، ويقدم لاعبو المدرب ماوريتسيو ساري أداء جماعياً لافتاً، برغم انتقال هدافه السابق الأرجنتيني جونزالو هيجواين إلى يوفنتوس. وقد يعول ساري على المهاجم البولندي العائد من إصابة قوية أركاديوش ميليك.

برغم كل ذلك، يبدو ريال مدريد مرشحاً لفرض واقعيته على ضيفه الإيطالي في ملعب «سانتياغو برنابيو»، إذ يتصدر الدوري الإسباني بفارق نقطة عن غريمه برشلونة ويملك مباراتين مؤجلتين، كما حقق رقماً قياسياً محلياً هذا الموسم بخوضه 40 مباراة متتالية من دون خسارة، ولم يخسر في 11 مباراة متتالية في دوري الأبطال.