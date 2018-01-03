أطرف تغريدات الحياة الزوجية

القاهرة (الاتحاد)

شارك متابعو «تويتر»، ببعض أحداث حياتهم الزوجية على مدار السنة، في محاولة منهم للوصول إلى الحفاظ على السعادة الزوجية وبث روح الدعابة الصحية للتخلص من الرتابة بعد انتهاء تأثير شهر العسل.

وجمعت صفحة باسم «Bored Panda» مجموعة مختارة من أطرف التغريدات حول الزواج من جميع أنحاء العالم في عام 2017، حيث كشفت إحدى المشاركات في تغريدتها عن استراتيجيتها السرية لإجبار الزوج على القيام بتسوق البقالة عن طريق «نسيان» شراء مشروبه المفضل، بحسب موقع dailymail.

في حين كشفت أخرى كيف تفرض سيطرتها بالتحديق غاضبة إلى زوجها، وهي تفصل الشاحن من هاتفه وتضعه في هاتفها.

وتساءل أحد الأزواج، لماذا لا تبدو زوجته وكأنها ستموت، وهي تعاني «الانفلونزا» مثله؟!، كما قال آخر إن زوجته تشكو استخدامه الكثير من المناشف الورقية حتى إذا كان يستخدمها لأنه ينزف.

وكتبت زوجة في تغريدتها، أنها لا تزال تنتظر زوجها يعتذر لها عما بدر منه تجاهها في حلم الليلة الماضية، بينما قالت أخرى، إنها تشعر بسعادة بالغة لأنها وصلت لمرحلة في زواجها، حيث يفضل زوجها النوم على الأريكة خارج الغرفة.