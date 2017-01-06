شيكاغو يسقط كليفلاند في «كويكن لونز أرينا»

واشنطن (أ ف ب)

سقط كليفلاند كافالييرز حامل اللقب في ملعبه «كويكن لونز ارينا» امام شيكاغو بولز 94-106 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وهي الهزيمة الأولى لكليفلاند في المباريات الـ14 الأخيرة التي خاضها بوجود نجمه ليبرون جيمس الذي قدم مباراة جيدة بتسجيله 31 نقطة مع 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة رغم انه كان مريضا، إلا إن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريق المدرب تايرون لو هزيمته الثالثة هذا الموسم بين جماهيره والثامنة في 34 مباراة.

وكان الشك يحوم حول مشاركة جيمس بسبب الانفلونزا إلا انه تحامل على أوجاعه لحاجة الفريق إليه، في ظل غياب النجمين الآخرين كايري ايرفينج وكيفن لوف بسبب إصابة الأول وتسمم الثاني.

ويدين شيكاغو بفوزه الثامن عشر في 36 مباراة إلى جيمي باتلر الذي سجل 10 نقاط متتالية في الربع الأخير، ممهدا الطريق أمام فريقه لإسقاط البطل.

وأنهى باتلر اللقاء وفي رصيده 20 نقطة (بينها 14 في الربع الأخير) مع 6 متابعات و8 تمريرات حاسمة، وساهم تاج جيبسون بـ18 نقطة و7 متابعات والإسباني-المونتينيجري نيكولا ميروتيتش بـ16 نقطة، فيما كان نصيب زميل جيمس السابق في ميامي هيت دواين وايد 10 نقاط.

وعلى ملعب «اوراكل ارينا»، تألق الثنائي ستيفن كوري وكيفن دورانت وقادا جولدن ستايت ووريرز، وصيف البطل وصاحب افضل سجل في الدوري هذا الموسم، إلى فوزه الحادي والثلاثين في 36 مباراة على حساب ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 125-117. وسجل كوري 35 نقطة، بينها 5 ثلاثيات، مع 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة وأضاف دورانت 30 نقطة مع 5 متابعات و4 تمريرات حاسمة، فيما اكتفى كلاي تومسون بـ14 نقطة بعدما عانى من خارج القوس (تسديدة ناجحة فقط من 7 محاولات).